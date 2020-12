Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 16:22 Uhr

Haushaltsansätze für Schulen in VG-Trägerschaft vorgelegt

Die Verbandsgemeinde hat jetzt ihre Haushaltsansätze für die sieben Grundschulen und die Realschule plus in ihrer Trägerschaft bekannt gegeben. Für Verbrauchsmittel stehen den Schulen je nach Größe Beträge zwischen 24.250 Euro (Realschule plus Bad Ems) und 2970 Euro (Grundschule Dausenau) zur Verfügung. Die beiden großen Grundschulen in Bad Ems und in Nassau erhalten je rund 14.000 Euro.