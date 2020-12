Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 17:08 Uhr

Hausärzte: Praxen treffen individuell Vorkehrungen

Karoline Hautmann-Strack, Obfrau der Kreisärzteschaft Birkenfeld, steht in ständigem Kontakt mit den Hausärzten: „Jeder ist auf der Hut, und jede Praxis muss Szenarien durchspielen und Vorkehrungen treffen. Wie die aussehen, entscheidet jeder Hausarzt selbst.“ Und das stelle manche Kollegen vor Herausforderungen: Zum Beispiel habe nicht jede Praxis ein Isolierzimmer, das möglicherweise Erkrankten als Warteraum angeboten werden könne. Am heutigen Mittwoch findet in Idar-Oberstein eine Fortbildung der niedergelassenen Ärzte statt.