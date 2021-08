Hausärzte im Kreis haben bislang rund 43 000 Dosen verimpft

Von Anfang an und in jüngster Zeit noch stärker dominiert das begehrte Vakzin von Biontech aus Mainz mit einem Anteil von fast 90 Prozent das Impfgeschehen in der Messe Idar-Oberstein. Im August kamen dort nach Auskunft der Kreisverwaltung Birkenfeld die Impfstoffe von Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson nur jeweils 100- bis 150-mal zum Einsatz. Die Statistik für den Standort Idar-Oberstein zeigt auch, dass die Impfkampagne die priorisierten Senioren tatsächlich frühzeitig erreicht hat: Nur noch vereinzelt fanden sich in jüngster Zeit Impfwillige ab 70 in der Messehalle ein.