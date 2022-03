Hassia kämpft in Ludwigshafen um ein Bonusspiel gegen FK Pirmasens

In den beiden Regionalligisten FK Pirmasens und Schott Mainz sowie im Oberligisten FV Dudenhofen stehen drei der vier Halbfinalisten im Fußball-Verbandspokal bereits fest. Der vierte wird am Samstag um 15 Uhr zwischen Arminia Ludwigshafen und Hassia Bingen ermittelt. Die Gastgeber haben ihre Oberliga-Gruppe als Dritter abgeschlossen, die Binger ihre als Vorletzter.

Dass dies aber nichts heißen muss, haben die Binger im Derby gegen den SVA Waldalgesheim unter Beweis gestellt. Ein vergleichbarer Kraftakt ist nun auch in Ludwigshafen notwendig. „Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt Hassia-Coach Thomas Eberhardt und wird schauen, in welcher Verfassung seine Spieler nach den ersten beiden Teilen der englischen Woche sind. Gut möglich, dass die Routiniers Pierre Merkel und Julian Hohns ins Team rotieren. In der Vorsaison waren beide Teams im Achtelfinale aufeinandergetroffen, auf heimischem Geläuf siegten die Binger damals mit 2:1. Der nächste Gegner und der Spieltermin stehen übrigens schon fest. Am nächsten Mittwoch erwartet der Sieger den FK Pirmasens. olp