Auch für die Literatur und Literaten hat die Europäische Stechpalme, der Baum des Jahres 2021, eine gewisse Bedeutung, wie ein Blick in den Flyer der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung verrät. Echte Harry-Potter-Fans werden es wohl wissen: Der magische Zauberstab des Zauberschülers besteht aus einem geschnitzten Ast einer Stechpalme, in den, um die Zauberkraft noch zu erhöhen, ein Phönixfederkiel eingearbeitet wurde.

Der große deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe hatte zwei schmucke Spazierstöcke, die aus kräftigen, nicht entrindeten Stechpalmen-Schösslingen gefertigt wurden und die auch heute noch im Goethe-Haus in Weimar besichtigt werden können. Insgesamt, so informiert die Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung, sei das Stechpalmenholz gut geeignet für Drechsel-, Furnier- und Intarsienarbeiten. Früher sei es gerne wegen seiner Härte und Zähigkeit sogar für Zahnräder, Flaschenzüge und auch Werkzeugstiele verwendet worden, heißt es in dem Flyer. nh