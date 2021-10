Handgeschmiedetes Kreuz für 24 000 Euro versteigert

Das Kreuz steht auf einem Grabhügel mit 134 von Hand geschmiedeten Köpfen, einen für jeden Toten im Ahrtal. Der Hügel ist erdfarben, was sich dunkel abhebt, soll an eindringendes Wasser der Flutnacht erinnern. Nach drei Tagen Arbeit hat Rüdiger Schwenk das Mahnmal mit nach Grafschaft genommen. Dort sollte das Kreuz versteigert werden, online boten ebenso Menschen mit wie einige der 1500 Leute in einem Zelt, berichtet Schwenk. Letztlich wurde ein Preis von 24.000 Euro erzielt zugunsten des Helfer-Shuttles. Die Skulptur bleibe im Ahrtal und werde dort in Kirchen ausgestellt. ths