Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 06:47 Uhr

Nur unter dieser Prämisse stimmte die ADD dem geplanten Abriss des mangelbehafteten und zu kleinen alten Dienstgebäudes zu (Baujahr 1912 – nach Plänen von Otto Finé). Teile der Altbaufassade könnten in den Neubau integriert werden, hatte Architekt Leonardo Sartori (Büro Wittfoht) bei einer VG-Ratssitzung im Mai 2019 gesagt. Am 12. Februar dieses Jahres hatte sich der Rat dafür ausgesprochen, den Neubau in geplanter Form anzugehen, und zwar einstimmig (bei nur einer Enthaltung). Dazu trug auch die Tatsache bei, dass das Land 3,6 Millionen Euro aus dem Investitionsstock zugesagt hatte.