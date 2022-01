Hamm ist bei Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen dabei

Hamm ist übrigens die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz, die den Zuschlag für die Teilnahme am bundesweiten Projekt „Zukunftswerkstatt Kommunen (ZWK)“ bekommen hat.

Das Projekt unterstützt die teilnehmenden Kommunen dabei, Lösungen zu finden, um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben und Demografiestrategien zu entwickeln, die den Themenbereich Integration mit abdecken und alle Altersgruppen berücksichtigen.

Es geht darum, Konzepte zu entwickeln, um die Folgen des demografischen Wandels in den Kommunen (Quartiere in Großstädten, Städte, Gemeinden, Landkreise) zu gestalten, konkrete Halte- beziehungsweise Anziehungsfaktoren zu entwickeln, kommunale Identität zu stärken und Menschen mit Migrationshintergrund in ein intaktes gesellschaftliches Miteinander zu integrieren. 40 Kommunen aus ganz Deutschland nehmen teil.