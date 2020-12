Die meisten Menschen im Rhein-Lahn-Kreis halten sich an die wegen der Corona-Krise verordneten Einschränkungen. Das ergibt eine kurze Nachfrage bei Polizei und Ordnungsämtern. „Grundsätzlich können wir sagen, dass sich die Leute daran halten“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. Ein paar Ausnahmefälle gebe es zwar, aber die Menschen seien vernünftig. Das passt zu dem, was das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich berichtet. Derzeit seien noch keine Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises festgestellt worden, heißt es am Dienstag. Anfangs seien viele Aufklärungsgespräche mit den Gewerbetreibenden sowie Privatpersonen geführt worden. „Die Gewerbetreibenden hatten und haben immer noch sehr viel Verständnis für die getroffenen Maßnahmen“, wird betont. Ähnlich sieht Christoph Hannappel, Leiter des Diezer Ordnungsamts, die Lage. „Ich habe den Eindruck, dass das Thema bei den Leuten angekommen ist“, sagt er. Es gebe zurzeit etliche telefonische Nachfragen, wer welches Geschäft öffnen darf. „Insgesamt läuft es in der Stadt Diez und den Ortsgemeinden gut, Verstöße gegen die Vorgaben haben wir nicht festgestellt“, betont Christoph Hannappel.