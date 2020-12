Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 15:23 Uhr

Hallenbad „Pyramide“ empfängt wieder einheimische Gäste

Angesichts des Saisonendes in den Freibädern – nur in Rhaunen endet der Betrieb erst Ende des Monats – stellt sich auch für Einheimische die Frage: „Wo gibt es in den nächsten Monaten eine Möglichkeit zum Schwim-men?“ Das Hallenbad „Pyramide“ bietet sich da als Alternative an. Da die Corona-Auflagen etwas gelockert wurden, dürfen sich dort inzwischen wie-der 150 Gäste gleichzeitig aufhalten. Nach dem Ende der Zwangspause im Juni war die Nutzung der „Pyramide“ zunächst nur für Gäste des Ferienparks vorgesehen.