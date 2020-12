Ist eine der wichtigsten Behörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie in vielen Orten unterbesetzt? Das legt eine SWR-Umfrage zu den Gesundheitsämtern im Land nah. Das Ergebnis: In den Behörden der 24 Kreise arbeiten weniger Ärzte, als es das Gesundheitsministerium in Mainz selbst für notwendig hält.