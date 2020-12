H201-AUFMACHER-BZ-2020-11-26 18:57:28.198

Per Kran werden die Monteure in einem Mannkorb zum neu mit Blei verkleideten Vierungsturm gehoben, um dort am „Tisch“ Textilseile für den Höhentransport anzubringen. Einige Stunden später schwebt das tonnenschwere Stahlgestell vom Dach der Michaelskirche sicher wieder herunter.