Guter Start, große Herausforderung

Mit Zahlen ist das so eine Sache. Einerseits verbergen sie gekonnt die einzelnen Schicksale. Gerade beim Thema Pflege sind die oft schwer. Andererseits zeigen sie aber in Form des nun vorliegenden Berichts auch, wohin die Reise geht. Im Landkreis MYK, wenig überraschend, wird es in den kommenden Jahren deutlich mehr pflegebedürftige Menschen geben. Der größte Teil entscheidet sich für eine Pflege zu Hause, auch wenn die Herausforderungen und damit verbundenen Entbehrungen sicherlich in Zukunft nicht weniger werden. Es ist eine Mammutaufgabe, die Pflege zu Hause auch in Zukunft zu ermöglichen. Der Kreis tut, was er kann und darf, um entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, auch für die Menschen, für die eine Pflege zu Hause nicht mehr infrage kommt. Kreis und Kreispolitik versichern, das auch in Zukunft zu tun – angesichts der Zahlen ist das auch notwendig. Das Gute: Man kümmert sich.