Gut zu wissen: Webinar zu Cochlea-Implantaten Während Millionen Deutsche unter Schwerhörigkeit leiden, werden Cochlea-Implantate nur 4000- bis 5000-mal pro Jahr eingesetzt. Prof. Dr.

Sebastian Strieth, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an der Uniklinik Bonn, spricht von einer Unterversorgung. Am Mittwoch, 22. September , erläutert er ab 18 Uhr bei einem Webinar der Rhein-Zeitung, wann ein Hörgerät ausreicht und wann er zu einem Implantat rät. Melden Sie sich jetzt an bei Rhein-Zeitung.de/Wissen . Sie benötigen nur einen PC/Laptop oder ein Mobilgerät mit Kamera- und Tonfunktion, einen aktuellen Internetbrowser (Empfehlung: Google Chrome) oder die Desktop- beziehungsweise mobile Zoom-App sowie eine stabile Internetverbindung. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie per E-Mail einen Zugangslink.