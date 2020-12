Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 19:59 Uhr

Günter Wallraff

Günter Wallraff (78) gilt in Deutschland als Ikone des Undercover-Journalismus. Bekannt wurde er vor allem, nachdem er ab 1983 zwei Jahre lang als türkischer Gastarbeiter „Ali“ verkleidet bei verschiedenen Unternehmen arbeitete und anschließend in seinem Buch „Ganz unten“ die alltägliche Ausländerfeindlichkeit aufdeckte und die Bundesrepublik schockierte.„Man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren, muss täuschen und sich verstellen, um die Wahrheit herauszufinden“, beschrieb er selbst seine Intention im Vorwort. „Ganz unten“ war 22 Wochen lang auf Platz 1 in der „Spiegel“-Bestsellerliste.