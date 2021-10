Grundschule Zell: Kosten fallen niedriger aus

Am 16. August vergangenen Jahres richtete Starkregen schwere Schäden in der Boos-von-Waldeck-Grundschule im Zeller Stadtteil Kaimt an (die RZ berichtete). Wie Zells VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon dem Rat mitteilte, ist dieser Schaden inzwischen saniert worden.