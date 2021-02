Grundgedanke: „Hilf mir, es selbst zu tun“ Die italienische Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori (1870–1952) ist Begründerin der nach ihr benannten Montessori-Pädagogik. Ein Grundgedanke ist es, besonders die Freude des Kindes am Lernen zu pflegen und zu fördern. Das bekannte Schlagwort der Montessori-Pädagogik „Hilf mir, es selbst zu tun“ steht in diesem Zusammenhang.

Kinder sollen möglichst selbstständig und selbstbestimmt lernen. Konzeptionell orientiert sich Montessoris Pädagogik eher an offenen Unterrichtsformen. In Mendig gibt es seit 2018 die Freie Montessorischule Sonnenschein als Grundschule. Laut der Homepage der Schule gibt es in Deutschland mehr 1000 Montessori-Einrichtungen. pka