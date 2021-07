Grünen-Politiker: Überschwemmungen sind schmerzhafte Folge des Versagens der Bundesregierung

Plus

Es waren extreme Wetterbedingungen, die in etlichen Bundesländern aus Flüsschen reißende Ströme gemacht haben. Die Schäden dürften in dreistellige Millionenbeträge gehen. Wäre das verheerende Ausmaß vermeidbar gewesen? „In Europa haben wir uns bereits vor mehr als 20 Jahren darauf geeinigt, unsere Flüsse in einen naturnahen Zustand zu bringen“, sagte der Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Sven Giegold, unserer Zeitung. Denn: „Gesunde Flüsse bieten Platz für natürliche Hochwasserflächen, in denen Leib und Leben nicht gefährdet sind.“