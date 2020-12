Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 17:30 Uhr

Grüne: Wilden Müll nicht mit geschlossenen Höfen entschuldigen Im Streit von Kreis und Stadt um die Müllabfuhr und die Wertstoffhöfe appelliert Dr. Erwin Manz von den Kreis-Grünen: „Bitte beenden Sie Ihre persönlichen Zwistigkeiten und arbeiten Sie konstruktiv an der Lösung.“ Gut, dass Politiker und Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in der Corona-Krise konstruktiv zusammenarbeiteten. Die meisten Menschen hielten zusammen, helfen einander und zeigten große Disziplin.