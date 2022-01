Grüne rufen zu Teilnahme an Menschenkette auf

Die Koblenzer Grünen wollen auch an diesem Samstag ab 17.30 Uhr eine angemeldete Menschenkette amReichenspergerplatz organisieren, wie es in einer Mitteilung der Partei heißt.

Und zwar zum „Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie, als Zeichen der Solidarität mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen und als Statement für ein vielfältiges, offenes und solidarisches Koblenz in Zeiten der Pandemie“. Alle Koblenzer seien eingeladen, sich in die Menschenkette einzureihen. Um die notwendigen Abstände sicherzustellen, werde die Menschenkette nicht „Hand in Hand“, sondern „Hand an Schal“ durchgeführt. Daher bitten die Grünen darum, einen eigenen Schal mitzubringen.

Zudem sei während der gesamten Aktion das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Im Rahmen eines breiten zivilgesellschaftlichen und parteiübergreifenden Bündnisses unter dem Motto „Koblenz solidarisch“ seien am Samstag (Zentralplatz, 18 bis 21 Uhr) und am Montag weitere angemeldete Aktionen von Die Partei (Samstag, Deutsches Eck, 17 bis 20 Uhr), der Koblenzer Landtagsabgeordneten Anna Köbberling (SPD) und der Partei Die Linke geplant.