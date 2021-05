Die politischen Beamten sind in Rheinland-Pfalz mit B 9 besoldet (rund 143.000 Euro brutto pro Jahr). In der Personaldebatte kursieren derzeit zwei Namen: Christiane Rohleder könnte im Integrationsministerium bleiben, war auch an den Koalitionsverhandlungen in diesem Ressort maßgeblich beteiligt. Außerdem handeln lokale Medien die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder als potenzielle Nummer zwei im Umweltministerium. zca