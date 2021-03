Grüne beantragen verfeinertes Fuß- und Radwegekonzept rund ums Einkaufszentrum Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat Höhr-Grenzhausen stellte zum Tagesordnungspunkt Bebauungsplan Rastal-Einkaufszentrum einen Antrag vor dem Hintergrund des Mobilitätskonzeptes. Diesem Antrag zufolge soll die Verwaltung gemeinsam mit ISU (Ingenieure für Immissionsschutz, Städtebau und Umweltplanung) sowie dem LBM (Landesbetrieb Mobilität) ein Rad- und Fußwegekonzept für das Planungsgebiet Rastal-Einkaufszentrum erarbeiten. Dieser Punkt ist nach Ansicht der Grünen noch nicht ausgereift.

Dabei solle es vor allem um gefahrlose und zumutbare Zugänge zum Einkaufszentrum für Fußgänger und Radfahrer gehen. Andererseits aber auch um sichere Zuwege für Schüler und Lehrer zu den Sportstätten am Moorsberg, die am Einkaufszentrum entlang führen. Diese Überlegungen sollten nach Ansicht der Grünen kurzfristig einbezogen werden, um spätere Umplanungen und damit zusätzliche Kosten zu vermeiden. Der Antrag ist mit großer Mehrheit – auch mit Zustimmung der Grünenfraktion – in den Bauausschuss der Stadt Höhr-Grenzhausen verwiesen worden. skw