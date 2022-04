Großspende für Flüchtlinge

Einstimmig angenommen hat der Stadtrat eine außergewöhnliche Spende in Höhe von 50.000 Euro. Sie stammt von mehreren Privatpersonen, die namentlich nicht genannt werden möchten, und solle bei der Bewältigung der jüngsten Flüchtlingswelle aus der Ukraine helfen, erklärte Stadtbürgermeister Gerd Klasen. „Sie sind an mich mit der Aussage herangetreten, dass sie das Geld nicht an eine fremde Organisation spenden wollen.