Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 20:31 Uhr

Großes Pferd, kleiner Johannes

Johann Schranz aus Burgen an der Mosel hat uns das heutige Foto zur Verfügung gestellt. Es entstand im Jahr 1940 auf dem Hof der Familie Günther in Burgen und zeigt den kleinen Johannes, der damals ungefähr sechs Monate alt war und am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag feiert.