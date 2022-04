Großer Wunsch: Das neue Album bald live vor Publikum präsentieren

Die Corona-Krise hat zwar dazu geführt, dass der Thomas Mentsches keine Konzerte geben und nicht mit anderen Künstlern proben konnte, doch sie hat ihm nicht das Songschreiben genommen. So hat der in Hachenburg lebende Mentsches die Zeit entsprechend genutzt und mit seinem musikalischen Partner Wesson Green zwei Alben aufgenommen.

„The Night Owl on the Chimney“ ist kürzlich erschienen, das andere soll im Herbst auf den Markt kommen. In der zweiten Jahreshälfte möchten Mentsches und Green ihre Songs, die sie im Fox Music Studio arrangieren, auch zum Downloaden herausbringen – und dann gerne auch live ihrem Publikum präsentieren. Thomas Mentsches ist laut eigener Aussage ein „richtiger Albumtyp“.

Beim Deutschen Rock und Pop Preis war er bereits mehrfach in verschiedenen Kategorien erfolgreich, zuletzt mit seinem Song „Black lives matter to me“, mit dem er sich Ende 2020 den zweiten Platz in der Hauptkategorie sichern konnte und der auch auf dem aktuellen Album zu finden ist. Das Lied ist seinem Pflegesohn gewidmet. Das gesamte Album „The Night Owl on the Chimney“, das unter www.foxmusic.de erhältlich ist, ist stilistisch und inhaltlich sehr breit aufgestellt. Insbesondere die für Mentsches typischen Irish-Folk-Einflüsse sind aber wieder klar erkennbar. nh