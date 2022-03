Gremium gedenkt der Kriegsopfer in der Ukraine

Zu Beginn der Sitzung hatten sich die Mitglieder des Sinziger Stadtrats von ihren Plätzen erhoben, um in einer Schweigeminute der Opfer des Krieges in der Ukraine zu gedenken. „Es findet ein furchtbarer Krieg in Europa statt, und wir müssen mit Erschrecken feststellen, auf welch tönernen Füßen unsere Friedensordnung steht, Frieden, Mitmenschlichkeit und Toleranz“, so Bürgermeister Andreas Geron eingangs der Stadtratssitzung.