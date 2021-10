Plus

Die katholischen Kirchengemeinden im Kreis Altenkirchen werden zwei Bistümern zugeordnet, was zu unterschiedlichen Bezeichnungen der zu wählenden Gremien führt. Die Gemeinden in Altenkirchen und Hamm (Seelsorgebereich Westerwald) und die Gemeinden in Wissen und Umgebung (Seelsorgebereich Obere Sieg) gehören als Kreisdekanat Altenkirchen zum Erzbistum Köln. Oberlahr zählt innerhalb des Erzbistums Köln zum Seelsorgebereich Rheinischer Westerwald (Kreisdekanat Rhein-Sieg).