Gratulation an den Ehrenbürger

Am 13. Juni 2007. unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Bischofsamt – hat die Stadt Limburg Franz Kamphaus zum Ehrenbürger ernannt. Am 2. Februar 2022 wird der ehemalige Limburger Bischof 90 Jahre alt. Die Glückwünsche der städtischen Körperschaften, des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung übermittelte Bürgermeister Dr. Marius Hahn in einem Glückwunschschreiben. „Vor allem spreche ich jedoch dem Ehrenbürger der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt herzliche Glückwünsche aus“, schreibt der Bürgermeister.