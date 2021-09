Plus

HEi5 sprüht vor kreativen Ideen. Der Street-Art-Künstler und Graffitimaler hat sich für die Gestaltung der Nettebrücke unter der L 117 in Richtung Burgquelle etwas Besonderes ausgedacht. Zusammen mit seinem Partner Tastik hat Clemens Felgner aus Plaidt das Motto für sein Projekt „We got the magic – wir lieben die Magie“ ausgearbeitet.