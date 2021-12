Gottesdienste unter anderen Bedingungen Rund um die Weihnachtstage veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde in den Kirchen in Feldkirchen und Altwied Gottesdienste, allerdings unter Auflagen. So ist am 24. Dezember in beiden Stadtteilen jeweils von 16 bis 19 Uhr die Kirche für Besucher geöffnet.

Corona-bedingt findet kein Gottesdienst statt, zu jeder vollen Stunde dafür allerdings eine kleine Andacht mit Musikprogramm. Die Presbyterinnen sind an Ort und Stelle, außerdem liegt die Predigt offen aus. Um 22 Uhr findet in beiden Kirchen dann eine Christmette beziehungsweise eine Andacht statt. Am 25. Dezember lädt die Kirchengemeinde um 11 Uhr in Altwied zum Gottesdienst ein, am darauffolgenden Sonntag (26. Dezember) um 9.30 Uhr in die Feldkirche. Zu den regulären Gottesdiensten sind höchstens 30 Personen zugelassen, außerdem wird um vorige Anmeldung gebeten.