Gottesdienste und Singen im Jubiläumsjahr

Am Samstag, 4. Dezember, wird ab 14 Uhr ein „Eckensingen“ in der Gemarkung Niedererbach stattfinden: Beginn ist am Barbara-Bildstock am Seitenweg, dann geht es weiter über mehrere musikalische Stationen bis zum Abschluss auf dem Kirchenvorplatz. Das Repertoire wird adventliche Lieder umfassen. Am Sonntag, 5. Dezember, steht in der Dorfkirche die musikalische Begleitung des Gottesdienstes aus Anlass des 50-jährigen Priesterjubiläums von Pfarrer im Ruhestand Günter Daum aus Niedererbach an.