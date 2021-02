Das Unternehmen zieht über die Verbandsgemeinde Diez Glasfaserleitungen ins Aartal, um die Gemeinden an der Aar in der sogenannten „letzte Meile“ bis ans Haus mit ultraschnellem Internet zu versorgen. Derzeit laufen die Interessensabfragen. Das Projekt wird allerdings nur umgesetzt, wenn 40 Prozent der Haushalte mitziehen und sich für einen Anschluss entscheiden. Kommt es dazu, will die Deutsche Glasfaser die Leitungen bis in den Einrich ausdehnen.

Das schnelle Leitungen im Privaten sehr gefragt sind, zeigt die Resonanz auf eine Informationsveranstaltung der Deutschen Glasfaser in der vergangenen Woche. Rund 700 Teilnehmer folgten der Einladung zum digitalen Infoabend. Das teilte Hahnstättens Ortsbürgermeister Joachim Egert in der Ratssitzung mit. Das Unternehmen informiert im Internet über den Stand der Nachfragebündelung. Zurzeit sind beispielsweise im Ort Hahnstätten 8 der 40 Prozent erreicht. Die Nachfragebündelung läuft bis zum 27. April. up