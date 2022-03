Glasfaser für Bullay und Zell: Wo Servicepunkte zu finden sind

Für alle, die nicht an der Auftaktveranstaltung teilnehmen konnten oder sich direkt vor Ort beraten lassen möchten, hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser jeweils einen Servicepunkt in Bullay und Zell eingerichtet: Servicepunkt Bullay bei Edeka Nelius, Brautrockstraße 8, 56859 Bullay, geöffnet mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr; Servicepunkt Zell, ehemaliges Postgebäude, Cuxborn 4, 56856 Zell, geöffnet dienstags von 10 bis 14 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr. Die Nachfragebündelung für Bullay und die Stadt Zell sowie den Stadtteil Kaimt endet am Stichtag 11. Juni.