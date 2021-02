Der Impfgipfel dauerte viele Stunden, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte ihre Zusage, dass alle Bürger bis zum 21. September ein Impfangebot erhalten sollen. Doch der internationale Vergleich bleibt ernüchternd: In Deutschland sind bislang rund 3 Prozent der Bevölkerung gegen Corona geimpft. In Großbritannien sind es schon 14 Prozent, in Israel gar 56 Prozent. Und viele Gipfelerklärungen überzeugen nicht. Ein Faktencheck: