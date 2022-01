In die verfahrene Lage um die Spenden für Weingüter an der Ahr kommt offenbar langsam Bewegung: „Wir sind kurz vor einer Lösung“, sagte nun Peter Kriechel, Vorsitzender von Ahrwein e. V. und Mitinitiator der Flutwein-Kampagne unserer Zeitung. Seit Kurzem sei man in „konstruktiven Gesprächen“ mit dem Mainzer Finanzministerium, sagte Kriechel: „Ich bin immer noch sehr überzeugt, dass es möglich ist, da eine Lösung hinzukriegen – aber momentan haben wir sie noch nicht.“