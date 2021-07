Geysir bald wieder ansteuern Es ist eine Frage, die viele Andernacher derzeit bewegt: Wann kann der Andernacher Geysir wieder angefahren werden? Vor rund zwei Wochen war ein Tankschiff mit dem Schiffsanlager am Namedyer Werth kollidiert. Teile der Konstruktion versanken daraufhin im Rhein. Andernach.net-Geschäftsführer Christian Heller zeigte sich bei der Einweihung der Tourist-Info vorsichtig optimistisch, dass der Schiffsanleger noch im Sommer repariert werden kann.

Heller hatte sich den per Schwimmkran aus dem Rhein geborgenen Anleger bei dem Unternehmen, das die Arbeiten durchführt, angesehen: „Vieles ist ganz geblieben. Der Schaden ist nicht so hoch, wie befürchtet.“ Allerdings müsse man noch sechs bis acht Wochen mit einem Alternativprogramm aus Museumsbesuch und Schifffahrt planen. Parallel laufen die Gespräche mit dem Verursacher zur Schadensregulierung. „Wir schauen, den Geysir so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bringen“, versprach Heller. mko