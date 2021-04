Im letzten Spiel der ersten Gruppenphase können die EPG Baskets Koblenz durch einen Sieg bei den Itzehoe Eagles in die zweite Gruppenphase einziehen. Da es in den vergangenen Tagen aufgrund von Corona-Fällen einige Spielabsagen gegeben hat, ist der Zeitplan für die zweite Gruppenphase noch nicht festgezurrt. Klar ist jedoch: Falls die Koblenzer in Itzehoe gewinnen, stehen die Gegner für die zweite Gruppenphase so gut wie fest.