Corona hin oder her, die Gewerkschaft Verdi bleibt ihrer Linie in Sachen Sonntagsöffnung treu. Die Landesfachbereichsleiterin für den Handel, Monika Di Silvestre, meint auf RZ-Anfrage: „Die Pandemie wird nur vorgeschoben, um die Sonntage endlich kippen zu können.“ Sie stellt die oftmals angeführte Begeisterung der Mitarbeiter für Sonntagsarbeit und Freiwilligkeit angesichts dünner Personaldecken infrage. Sie gibt außerdem zu bedenken, dass die Umsätze in den meisten Fällen nicht mal ausreichen würden, um Betriebskosten für die Öffnung zu decken. Sollte die Politik jetzt schwach werden und das Ladenöffnungsgesetz abändern, befürchtet Di Silvestre einen Dammbruch in Sachen Sonntagsarbeit.