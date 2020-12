Angesichts der Wiedereröffnung von Restaurants und Kneipen in Rheinland-Pfalz sorgt sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) um die Sicherheit der Beschäftigten. Unter hohem Zeitdruck arbeitende Mitarbeiter und zu wenig Personal seien für viele Bereiche der Gastronomie schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie kennzeichnend gewesen, teilte die NGG im Landesbezirk Südwest in Mainz mit. Gerade unter Corona-Bedingungen wären Personalknappheit, Multitasking, Zeitdruck und eine „Vermischung der Arbeitsbereiche“ fatal. „Jedes noch so gut gemeinte Hygienekonzept wird dabei scheitern.“