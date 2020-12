Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 16:39 Uhr

Gewerkschaft blickt in der Gastronomiebranche mit Sorge auf die Herbst- und Wintersaison

Unter der Situation leiden nicht nur die Unternehmen, so die Gewerkschaft. „Die Folgen sind auch für Köche, Kellner und Hotelangestellte dramatisch. Als Kurzarbeiter mussten sie deutliche Lohneinbußen in Kauf nehmen – in einer Branche, die ohnehin nur geringe Löhne zahlt“, betont Noll.