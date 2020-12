Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 16:34 Uhr

Die promovierte Allgemeinmedizinerin aus Weilburg und Vorsitzende des Gesundheitsnetzes Oberlahn ergänzt jedoch: „Gleichzeitig sieht man aber auch, dass der ländliche Raum in der Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren zurückbleibt, sonst wären solche Stipendien nicht notwendig.“ Susanne Prüßner-Feig erläutert auf Anfrage die Hoffnung der heimischen Mediziner in dieser Frage.

„Durch diese Programme, die es auch in vielen anderen Landkreisen gibt, erhoffen sich besonders die Hausärzte, dass die Praxen nach Erlangung des Rentenalters des Praxisinhabers nicht verwaisen und die Patientenversorgung aufrechterhalten wird.“