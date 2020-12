Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 18:55 Uhr

Geschichte der Malbergbahn

Die Geschichte der Malbergbahn führt zurück auf die Gründung der Malbergbahn Actien-Gesellschaft in das Jahr 1886. Nur sieben Monate später, am 05. Juni 1887, wurden die Malbergbahn und das zeitgleich errichtete Hotel an der Bergstation in Betrieb genommen.