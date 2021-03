Geschäftsstellen fallen weg

Die Westerwald Bank erwartet auch zukünftig einen deutlichen Rückgang der Kundenfrequenz in ihren Geschäftsstellen. Daher plant sie, schon bis Mitte des Jahres die Geschäftsstellen in Dattenfeld (Rhein-Sieg-Kreis) und Rengsdorf (Kreis Neuwied) zu schließen und die Geschäftsstelle in Puderbach (ebenfalls Kreis Neuwied) in eine reine SB-Stelle mit Videoservice umzubauen. Im Kreis Altenkirchen soll die Geschäftsstelle Weyerbusch in das historische Bürgermeisterhaus von Friedrich Wilhelm Raiffeisen verlegt und in eine Beratungsfiliale umgewandelt werden.