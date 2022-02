Plus

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats hat Bürgermeister Andreas Geron eine Erklärung zum kontrovers diskutierten Thema der Helfer im Ahrtal abgegeben. Den zahlreichen Privatpersonen, die ehrenamtlich im Einsatz waren und noch sind, würde man für immer dankbar sein, so der Bürgermeister, der sich auch bei den Mitarbeitern aller Verwaltungen und der Kreisverwaltung für ihre Arbeit bedankte. „Helfende Hände sind herzlich willkommen und wichtig“, so Geron über die Freiwilligen.