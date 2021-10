Geplanter Ausbau der Straße „Auf der Wick“: Stadt will Gingkobäume retten

Entlang der Straße „Auf der Wick“ steht eine Reihe von etwa 90 Jahre alten Gingkobäumen, die den Straßenzug und die angrenzende Grünfläche prägen. Im kommenden Jahr stehen allerdings Kanal- und Straßenbauarbeiten an, die die Bäume gefährden könnten, informiert die Stadt. Man versuche aber, diese wertvolle Baumreihe trotz der anstehenden Arbeiten zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die teilweise bereits vorgeschädigten Bäume wachsen unmittelbar am Fahrbahnrand, weshalb Schädigungen im Wurzelbereich zu befürchten sind. Um den Umfang der Durchwurzelung im Baufeld abzuschätzen, damit aus diesen Erkenntnissen geeignete Maßnahmen zum Baumschutz ergriffen werden können, stehen in den kommenden Wochen vorsichtige so genannte Probeschachtungen an. Dies kann auch kurzfristig den Verkehr in diesem Bereich beeinträchtigen, teilt die Stadt mit.