Kaub/St. Goarshausen

Geplante Rad- und Gehweg bei Kaub: Baustart soll dieses Jahr erfolgen

„Wer von Kaub mit dem Rad nach St. Goarshausen fährt oder wandert, erkennt nach der Umfahrung des Roßsteins wie dringend die Strecke erneuert und ausgebaut werden muss. Seitens des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez war der Beginn der Baumaßnahmen für Ende 2021 mitgeteilt“, so das Vorsitzendenteam des SPD-Ortsvereins Loreley-Mitte, das sich bereits an den LBM gewandt hatte.