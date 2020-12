Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 18:24 Uhr

Geplante Konzerte für Dezember sind abgesagt Eigentlich hatte der Saisonplan für das Lahnfestival „Gegen den Strom“ noch zwei Konzerte für den Monat Dezember vorgesehen: das Gedächtniskonzert in Nassau am Sonntag, 13. Dezember, zu Günter Leifheits 100. Geburtstag und ein von Annegret Ritzel inszeniertes Gastspiel aus Wien zum 250.