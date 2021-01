Start/Ziel: Parkplatz am Sportplatz Zornheim

Anfahrt: A 63 bis zur Abfahrt Nieder-Olm, weiter über die L 413 und den Weinbergsring um Nieder-Olm bis zur K 34 in Richtung Zornheim. Parkplätze am Sportplatz oder in der Ortsmitte.

Info: www.rheinhessen.info

ÖPNV: Zornheim ist ans Mainzer Stadtbusnetz angeschlossen. Linie 67 fährt vom Hauptbahnhof über Hechtsheim bis nach Zornheim. Buslinie 66 verbindet Zornheim mit Nieder-Olm beziehungsweise Hechtsheim. www.mvg-mainz.de

Länge: 8,9 Kilometer

Dauer: zwei Stunden, 45 Minuten

Anspruch: leicht

Höchster Punkt: 234 Meter

Steigung/Gefälle: 226 Meter

Fazit: Die Tour beinhaltet neben vielen kleinen An- und Abstiegen auch einen steilen Abstieg sowie zwei längere, moderate Anstiege. Da viele naturbelassene Wege genutzt werden, ist festes Schuhwerk wichtig. Hunde können die Tour problemlos laufen.