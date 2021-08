Generalleutnant Alfons Mais ist seit Februar 2020 Inspekteur des Heeres mit Dienstsitz in Strausberg (Brandenburg) und damit Chef von mehr als 60.000 Soldaten. Geboren wurde Mais 1962 in Koblenz. Er wuchs im Stadtteil Moselweiß auf und besuchte das Johannes-Gymnasium in Lahnstein.

Nach 40 Dienstjahren und 14 Umzügen wohnt der 59-Jährige jetzt wieder mit seiner Frau in Koblenz. Der Drei-Sterne-General trat 1981 in die Bundeswehr ein und absolvierte seine Offizieranwärterausbildung an der Heeresfliegerwaffenschule in Bückeburg. Von 1982 bis 1985 studierte er Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Danach wurde er zum Hubschrauberführer ausgebildet.