Genauer Termin für Eröffnung wird noch bekannt gegeben

Wie weit ist der Bau bisher gediehen? Welche Bauabschnitte sind vollzogen und welche kommen noch? Eine Eröffnung des Neubaus ist in den Sommermonaten 2022 geplant. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Der Bau steht kurz vor der Fertigstellung. Die Arbeiten am Rohbau sind beendet. Im Innenraum werden Feininstallationen vorgenommen und einige Ausbauarbeiten – wie zum Beispiel Bodenbelag – befinden sich in den letzten Zügen. Auch die Arbeiten an den Außenanlagen haben bereits begonnen. Zusätzlich zu der neuen Geschäftsstelle befinden sich auch zwölf Wohnungen im Gebäude. Bis zur Eröffnung werden sowohl die Geschäftsstelle als auch die Wohneinheiten fertiggestellt sein.

Sind bei den Arbeiten Störfaktoren oder Komplikationen aufgetreten, die den Bau verzögert oder erschwert haben? Wie bei jeder Baustelle tauchen immer wieder Hindernisse auf. Bei diesem Bau ist die Besonderheit beispielsweise die Lage und Nähe zur Mosel. Der Bauablauf wurde mehrfach durch Hochwasser unterbrochen, woraufhin der Zeitplan angepasst werden musste.

Haben sich die Pandemie oder die Ahrtalflut auf die Arbeiten ausgewirkt – etwa durch Handwerker- oder Materialmangel? Da die Aufträge für das Projekt in Kobern-Gondorf frühzeitig vergeben wurden, hatten die Pandemie und auch die Flutkatastrophe im Ahrtal nur geringen Einfluss auf einen Handwerker- oder Materialmangel.

Wie verhält es sich mit den Kosten? Kann der gesteckte Rahmen beibehalten werden? Der Kostenrahmen konnte beibehalten werden. Unser Baukostenmanagement hat sich während der gesamten Bauzeit bewährt. fan